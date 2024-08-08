Актёры, которым по плечу сыграть кого угодно

Действительно хорошие актеры могут перевоплотиться в кого угодно. Так, например, Наталья Андрейченко в свое время играла аристократичную няню и деревенскую девушку, а Елена Проклова — стюардессу и учительницу литературы.
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