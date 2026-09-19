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Царьград

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Лук от семи недуг: что нужно сделать 20 сентября, чтобы защитить дом. Секреты Лукова дня

Лук от семи недуг: что нужно сделать 20 сентября, чтобы защитить дом. Секреты Лукова дня

Осень вступает в свои права, и 20 сентября 2026 года — это не просто дата в календаре, а время, наполненное глубоким смыслом, древними традициями и особой энергетикой.

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