Зеленский оценил позицию НАТО насчет членства Украины

Лев ДобрыйПолитикаЗеленский оценил позицию НАТО насчет членства Украины Президент Украины Владимир Зеленский оценил заявление НАТО, подтверждающее возможное вступление страны в альянс.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса АбросимоваУ Зеленского одна забота. Нагадить и подгадить России, Делом бы занялся . Или тяму не хватает по другому осчастливить НенькуВладимир РогожинЛариса,он возможно и рад был бы что-то сделать толковое,но просто боится за свою жизнь.Боится бандеровцев.поэтому и крутится.,иммитирует бурную деятельность.Трус он.Наш Путин тоже был в подобной ситуации,однако не струсил и губернаторов поставил на место и олигархов приструнил,а вот с коррупцией сложновато.Ведь все эти генералы ФСБ,МВД.МО. Судьи,прокуроры- люди грамотные юридически,не так просто их поймать.Они такими стали при Брежневе. опытные уголовники с удовольствием бы Путина угробили Не испугался а их всё же отлавливают.Конечно можно было бы и по сталински- подозреваемого без суда и следствия....Путин не хочет в крови пачкатьсяКомментировать
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