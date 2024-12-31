Число погибших в ДТП на мототранспорте в 2024 году выросло более чем на 58%

Общее количество аварий на мототранспорте в 2024 году увеличилось на 10,4% по сравнению с прошлым годом За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 170 ДТП с участием мототранспорта, в них погибло 19 человек, а 179 были ранены.
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