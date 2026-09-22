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Газета.ру

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Лавров: Украина лжет, выдавая солдат ВСУ за якобы погибших мирных жителей Бучи

Лавров: Украина лжет, выдавая солдат ВСУ за якобы погибших мирных жителей Бучи

Власти Украины откровенно лгут, указывая на стеле в Буче имена солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве данных якобы погибших мирных жителей.

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