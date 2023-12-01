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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер набрал 36 очков и 10 подборов, «Майами» справился с «Индианой»

Джимми Батлер набрал 36 очков и 10 подборов, «Майами» справился с «Индианой»

Звездный защитник «Майами» Джимми Батлер помог команде добиться победы в матче с «Индианой» (142:132).

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