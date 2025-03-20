Царьград коллаж царьграда Расстрелянного в Абхазии русского туриста привезли спасать в Сочи.
Кричали, чтобы оделся: Расстрелянного в Абхазии русского туриста привезли спасать в Сочи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
Для сравнения.
Ответить
7 час.
евгений никитин
Задолбали уже паранджой и никабом. Вы хоть отличаете одно от другого? А как вы граждане отдыхающие настохринели своими выходками. По Сочи разгуливают женщины в купальниках и прозрачных накидках и мужики с пивными животами без маек. Прутся в кафе и магазины в таком виде. А про Абхазию скажу. Нечего туда ехать и везти деньги. Все кто сдает дам жилье не платят налоги и ведут себя по хамски с приезжими. Пока там не изымут оружие и не пересажают бандитов, там будет не безопасно отдыхать.
Ответить
3 час.
Александр Батт
Город не пляж. Надо одетым ходить.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии