Кричали, чтобы оделся: Расстрелянного в Абхазии русского туриста привезли спасать в Сочи

евгений никитин

Задолбали уже паранджой и никабом. Вы хоть отличаете одно от другого? А как вы граждане отдыхающие настохринели своими выходками. По Сочи разгуливают женщины в купальниках и прозрачных накидках и мужики с пивными животами без маек. Прутся в кафе и магазины в таком виде. А про Абхазию скажу. Нечего туда ехать и везти деньги. Все кто сдает дам жилье не платят налоги и ведут себя по хамски с приезжими. Пока там не изымут оружие и не пересажают бандитов, там будет не безопасно отдыхать.