Перец, фаршированный булгуром, ветчиной и зелёным горошком

Фаршированные половинки болгарского перца смотрятся очень эффектно. Я предпочитаю фаршировать перец только таким способом и вам советую! В качестве начинки можно использовать как привычный рис с фаршем, так и другие крупы, мясные изделия и овощи.
Фаршированные половинки болгарского перца смотрятся очень эффектно. Я предпочитаю фаршировать перец только таким способом и вам советую! В качестве начинки можно использовать как привычный рис с фаршем, так и другие крупы, мясные изделия и овощи.
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