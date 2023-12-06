Участники дорожной драки с топором в Москве стали фигурантами дела

Мужчины били машины друг друга битой и топором.Pr Scr 77.мвд.рф--> В отношении двух автомобилистов, устроивших разборки с топором и битой в Москве, возбудили несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
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