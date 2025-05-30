"Чертям тошно станет": В Госдуме заговорили по-другому. Ограничений по "Орешнику" больше не будет

Депутат Колесник: Россия для ответа Западу может снять ограничения на удары "Орешником".Недавно стало известно, что некоторые европейские страны, среди которых есть Германия, сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь России.
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