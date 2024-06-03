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Синоптики рассказали, каким в Прикамье будет первый месяц лета

Синоптики рассказали, каким в Прикамье будет первый месяц лета

Первая декада июня будет отличаться повышенной температурой воздуха.Согласно информации Гидрометцентра России, в Пермском крае в июне температура будет близка к норме: средняя температура месяца составит от +14 до +18 градусов.

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