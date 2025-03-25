БАПОР: 124 000 человек покинули свои дома в секторе Газа за несколько дней

За последние дни из-за продолжающихся израильских бомбардировок в секторе Газа были перемещены около 124 000 человек, сообщило агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 25 марта пишет WAM.
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