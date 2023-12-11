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Китай

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Китай пообещал укреплять сотрудничество с островными государствами Тихого океана в области правоприменения и безопасности

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Китай готов вместе со всеми сторонами укреплять сотрудничество в области правоприменения и безопасности, а также содействовать повышению потенциала островных государств Тихого океана в области профессиональной правоохранительной деятельности, борьбы с преступностью и командования операциями.

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