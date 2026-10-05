Какую угрозу Калининграду представляет шведский остров Готланд

Швеция недавно официально присоединилась к Североатлантическому альянсу и открыто начала процесс ремилитаризации своего острова Готланда, который географически запирает России выход на Балтику.
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