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Ликсутов рассказал о новом лабораторном наборе по спектроскопии в ОЭЗ «Технополис Москва»

Ликсутов рассказал о новом лабораторном наборе по спектроскопии в ОЭЗ «Технополис Москва»

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» создали лабораторный набор по оптической спектроскопии — он поможет студентам осваивать фотонные технологии и проводить исследования .

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