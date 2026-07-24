Ликсутов рассказал о новом лабораторном наборе по спектроскопии в ОЭЗ «Технополис Москва»

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» создали лабораторный набор по оптической спектроскопии — он поможет студентам осваивать фотонные технологии и проводить исследования .
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