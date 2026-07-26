Инвалиды I группы: Какие новые доплаты к пенсии придут с 1 августа

С 1 августа 2026 года для части инвалидов I группы пенсии станут заметно выше. Речь идёт о повышении фиксированной части выплат и надбавок, которые завязаны на сам факт инвалидности, возраст и дополнительные обстоятельства — северный стаж, сельская работа, наличие иждивенцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии