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Царьград

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Инвалиды I группы: Какие новые доплаты к пенсии придут с 1 августа

Инвалиды I группы: Какие новые доплаты к пенсии придут с 1 августа

С 1 августа 2026 года для части инвалидов I группы пенсии станут заметно выше. Речь идёт о повышении фиксированной части выплат и надбавок, которые завязаны на сам факт инвалидности, возраст и дополнительные обстоятельства — северный стаж, сельская работа, наличие иждивенцев.

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