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Никола Йович сдал последний экзамен и окончил школу в Сербии

Форвард «Майами» и сборной Сербии Никола Йович успешно окончил среднюю школу в Сербии. «Это случилось сразу после того, как я приехал с чемпионата мира.

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