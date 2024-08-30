Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    На выборах прокатить педросов!Портрет типичного...
  • Наталия
    Думаю, с Трампом все в порядке, и он это сказал в расчете на  уровень мышления  средних американцев, для которых это ...Ну всё!, и у этог...
  • Балу -
    Этих даже могила не исправит... Донни было бы неплохо понять, что это было ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... Может быть даже последне...Ну всё!, и у этог...

Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"

Элитная недвижимость на полмиллиарда рублей: как генерал Попов озолотился на парке "Патриот"

Генерала Павла Попова, который три года отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обвиняют в мошенничества в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Мудр наш народ: закон, что дышло...
Ответить
11 час.
Сергей Иванов
В рядах ВОРОВ из МО пополнение!
Ответить
10 час.
ИГ
Ирина Голота
Ну вынесут ему &quot;приговор&quot; со штрафом и 2мя месяцами &quot;сидельцем&quot; Ведь эти мрази все живут по принципу &quot;ты мне - я тебе&quot; и потому только у них все в порядке 🤨
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх