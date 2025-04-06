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Царьград

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Пострадавший от медведя в Подмосковье оказался офицером полиции

Пострадавший от медведя в Подмосковье оказался офицером полиции

Что известно о мужчине, на которого в Московской области набросился медведь.3 апреля житель Смоленской области в лесу Шаховского района пострадал от нападения медведя.

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