В центр Смоленска вернут стелу утраченной башни крепостной стены

Министерство культуры и туризма Смоленской области пояснило, где сейчас находится арт-объект Небольшую стелу, символизирующую утраченную башню крепостной стены, установят до конца этого месяца в сквере Памяти героев на улице Дзержинского Смоленска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии