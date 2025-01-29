Представлен 5-й сборник саундтрека Atomic Heart с композициями из DLC “Чары морских глубин”Вчера Mundfish и Focus Entertainment не только выпустили третье крупное дополнения для Atomic Heart под названием “Чары морских глубин”, но и опубликовали новый сборник саундтрека игры.
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