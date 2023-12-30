В Миллерово для людей с ОВЗ прошла предновогодняя арт-терапия

В канун на ступающего Нового года в кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации РОО ВОС, уважаемая Ольга Владимировна Дроговозова провела благотворительный семнадцатый мастер класс по арт – терапии для людей с ограниченными возможностями здоровья, на котором гости встречи рисовали гуашью на холстах рисунки на новогоднюю тему.
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