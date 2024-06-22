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«Благодаря патриотизму советских граждан от фашистской угрозы был спасен весь мир. Обещаем помнить великий подвиг предков». ФХР, СКА, ЦСКА и другие клубы КХЛ написали о Дне памяти и скорби

«22 июня в России – День памяти и скорби, день, когда мы вспоминаем о героизме защитников Отечества, о тех, кто выжил, и тех, кто погиб.

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