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Клопп о том, что обронил обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом»: «Такое случается, когда я худею на 1-2 кило. Однажды это было в море, мне понадобился дайвер»

Клопп о том, что обронил обручальное кольцо после матча с «Ньюкаслом»: «Такое случается, когда я худею на 1-2 кило. Однажды это было в море, мне понадобился дайвер»

После победы со счетом 4:2 в игре 20-го тура АПЛ тренер «Ливерпуля» начал праздновать на поле и аплодировать трибунам «Энфилда».

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