Олимпийский чемпион в командном турнире Илья Малинин заявил, что хочет прыгнуть параллельный четверной аксель с российским фигуристом Владом Дикиджи.
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