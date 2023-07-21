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Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Собянин: «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны Новые предприятия в индустриальном парке «Руднево» позволят горожанам найти качественные рабочие места недалеко от дома, сообщил  Сергей Собянин в своем блоге.

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