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Бад-Хомбург (WTA). 1/4 финала. Шнайдер сыграет с Бадосой, Возняцки поборется с Наварро

Сетка турнира здесь. Bad Homburg Open powered by Solarwatt Бад-Хомбург, Германия 23 – 29 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Четвертьфинал Паула Бадоса (Испания)  Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 27 июня, 13.

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