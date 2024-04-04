Российские специалисты предложили разместить телескоп на Луне

В Астрокосмическом центре ФИАН предлагают разместить на Луне научный телескоп — он будет работать с наземной антенной сетью в субтерагерцовых электромагнитных волнах и поможет астрономам в более качественном изучении Вселенной и черных дыр.
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