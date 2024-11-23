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Запад хотел эскалации – он её получил

Запад хотел эскалации – он её получил

Автор: Юрий Баранчик На удары дальнобойными ракетами вглубь международно признанной территории России Москва ответила первым в мире применением ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боеголовками, которые на заключительном этапе полета развивают скорость в 10 Мах, по заводу «Южмаш», на котором было организовано производство ракет, и, возможно, шла речь о создании грязной ядерной бомбы.

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Комментарии
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ОБ
Ольга Блинова
Москва впервые по-настоящему и очень убедительно показала, что они есть и где они пролегают. Этот показ будет только тогда, когда реально прилетит по Британии или США. А пока это демонстрация желаний. И только. А желания, как известно, не всегда исполнимы.
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5 час.

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