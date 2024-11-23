Запад хотел эскалации – он её получил

ОБ

Ольга Блинова

Москва впервые по-настоящему и очень убедительно показала, что они есть и где они пролегают. Этот показ будет только тогда, когда реально прилетит по Британии или США. А пока это демонстрация желаний. И только. А желания, как известно, не всегда исполнимы.