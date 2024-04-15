"Опасности нет": экологи проверили промзону в Новомосковске после пожара

На территории промышленного предприятия "Полипласт Новомосковск" произошел пожар. Местные жители обратились в Тульскую региональную общественную организацию "Экологическая защита" с просьбой проверить промзону, как сообщил руководитель ТРОО Вадим Баранов.
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