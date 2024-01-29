Haval отзывает несколько десятков тысяч автомобилей в России

ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», представляющий китайского производителя автомобилей Haval на российском рынке, отзывает 32 тысячи машин бренда из-за потенциальных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт.
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