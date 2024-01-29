Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 781 подписчик

Haval отзывает несколько десятков тысяч автомобилей в России

Haval отзывает несколько десятков тысяч автомобилей в России

ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», представляющий китайского производителя автомобилей Haval на российском рынке, отзывает 32 тысячи машин бренда из-за потенциальных проблем с электропроводкой, сообщил Росстандарт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх