Вице-спикер ГД Чернышов предупредил о мошенниках перед 1 сентября

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о главной уловке аферистов в преддверии Дня знаний. По его словам, мошенники звонят родителям от имени учителей и просят подтвердить данные, оплатить питание или вступить в чат.
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