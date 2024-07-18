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Россияне назвали главные сложности при наследовании недвижимости

Россияне назвали главные сложности при наследовании недвижимости

В числе главных сложностей при получении в наследство недвижимости — оформление документов и наличие других наследников Главная сложность, с которой сталкиваются россияне при наследовании недвижимости, — это оформление документов.

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