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Россиянка 103 раза сходила на почту, чтоб отправить мошенникам 3,8 млн

Женщина 103 раза сходила на почту, чтоб отправить мошенникам почти 4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, жертвой стала 59-летняя жительница Павловского района Ульяновской области.

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