Филипп Киркоров призвал развивать международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Киркоров назвал «Интервидение» перспективным форматом международного конкурса Народный артист России Филипп Киркоров поддержал дальнейшее развитие международного музыкального конкурса «Интервидение».
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