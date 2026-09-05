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Филипп Киркоров призвал развивать международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Филипп Киркоров призвал развивать международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Киркоров назвал «Интервидение» перспективным форматом международного конкурса Народный артист России Филипп Киркоров поддержал дальнейшее развитие международного музыкального конкурса «Интервидение».

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