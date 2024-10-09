НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Прокуратуру не устроили объяснения курских властей о срывах строительства оборон

Прокуратуру не устроили объяснения курских властей о срывах строительства оборон

Прокуратуру не устраивают объяснения курских властей о причине срыва сроков строительства линий обороны на границе с УкраинойПрокуратуру не устраивают объяснения курских властей о причине срыва сроков строительства линий обороны на границе с Украиной Прокуратура Курской области не смогла отменить второе мировое соглашение по делу о возведении укрепляющих сооружений в приграничье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх