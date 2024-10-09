Прокуратуру не устроили объяснения курских властей о срывах строительства оборон

Прокуратуру не устраивают объяснения курских властей о причине срыва сроков строительства линий обороны на границе с УкраинойПрокуратуру не устраивают объяснения курских властей о причине срыва сроков строительства линий обороны на границе с Украиной Прокуратура Курской области не смогла отменить второе мировое соглашение по делу о возведении укрепляющих сооружений в приграничье.