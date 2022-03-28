Мэттьюс вышел на 1-е место по голам (48) в сезоне, забив «Флориде» в пустые ворота

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2). Американец забросил 48-ю шайбу в сезоне, поразив пустые ворота за 1 секунду до конца третьего периода.
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