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«Ак Барс» — «Динамо» Минск. Видеообзор матча КХЛ

В пятницу, 20 декабря, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» на своем льду уступил минскому «Динамо» со счетом 1:3.

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