ВСУ сосредоточатся на обороне Славянска и Краматорска, рассказали в ДНР

ДНР, 7 марта, ФедералПресс. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска готовятся сосредоточиться на обороне Славянско-Краматорской агломерации, расположенной на севере Донецкой области.
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