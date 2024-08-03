Водителю электромобиля выставили счет за «простой» на зарядной станции, после того как автомобиль был полностью заряжен

Фото: atomobility.ru В Сингапуре местной тиктокерше Шерил Тэй пришлось усвоить дорогостоящий урок после того, как в аэропорту Jewel Changi с нее взяли «штраф за просрочку» в размере 20 сингапурских долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии