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Труд мам-домохозяек предлагают оплачивать из бюджета

Труд мам-домохозяек предлагают оплачивать из бюджета

Амнистию для совершивших не тяжкие преступления надо проводить чаще, программу материнского капитала сделать бессрочной и распространить на третьего ребенка, а для воспитывающих детей домохозяек или домохозяев пора вводить пособие не ниже уровня МРОТ.

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