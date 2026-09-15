О чем говорят кадры удара ВС РФ по КПП на границе Украины и Польши

Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлены удары беспилотников «Герань» по стоянке с фурами на КПП «Ягодин» на границе с Польшей.
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