Украинские военнослужащие в Авдеевке сильно устали. ВСУ понесли потери при хаотичном выводе войск, когда Россия заняла территорию АвдеевкиУкраинские бойцы, принимавшие участие боевых действиях на Украине, были обессилены.
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