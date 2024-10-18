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Трамп обвинил Байдена в сдерживании Израиля после убийства Синвара

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая на митинге в Мичигане, обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот начал сдерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

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