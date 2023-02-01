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Украинский политик Кремень: в украинских вузах следует запретить общение на русском языке

Украинский политик Кремень: в украинских вузах следует запретить общение на русском языке

В эфире телеканала «Киев» уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что следует ввести запрет в вузах Украины на общения на русском языке.

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