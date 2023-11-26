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Калуга-поиск

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5 ключевых новостей недели 20-26 ноября

5 ключевых новостей недели 20-26 ноября

Где теперь нельзя парковаться в Калуге, какой транспорт появится на Правом берегу, сколько лет получила калужанка за показ порно со свои участием, кто из именитых фигуристов выступит на Кубке Первого Канала во Дворце спорта и извинения актёра Сергея Чиркова за выходку на детском мероприятии: чем удивила и запомнилась уходящая неделя.

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