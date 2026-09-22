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Власти могут перенести сроки уплаты налогов для Ozon по примеру РВБ

Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его продавцов по аналогии с мерами, ранее введенными для РВБ.

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