Боевые пловцы на Камчатке обеспечили выход атомного подводного крейсера в Тихий океан

Для этого группы патрулирования акватории на быстроходных лодках БЛ-860 и БЛ-680 провели осмотр прибрежной зоны, а боевые пловцы провели осмотр подводной части и винтово-рулевых групп подводных лодок на стоянке в базе.
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