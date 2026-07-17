Цинковая суспензионная батарея хранит энергию дольше без лития в сетях

Литий-ионные аккумуляторы правят миром портативной электроники и электромобилей. Но они дороги, содержат редкие металлы — кобальт, марганец, никель, — добыча которых связана с серьёзными экологическими и социальными проблемами.
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