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Пронедра

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Цинковая суспензионная батарея хранит энергию дольше без лития в сетях

Цинковая суспензионная батарея хранит энергию дольше без лития в сетях

Литий-ионные аккумуляторы правят миром портативной электроники и электромобилей. Но они дороги, содержат редкие металлы — кобальт, марганец, никель, — добыча которых связана с серьёзными экологическими и социальными проблемами.

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