Чиновников ЕС напугал возможный приход Трампа к власти

Чиновники из ЕС оказались напуганы возможностью возвращения Дональда Трампа к власти в США. В материале говорится, что европейские послы и представители элиты «совершают поломничества» к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.
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